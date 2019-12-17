Madenci Korosu, GMİS'E teşekkür etti
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Madenci Korosu, GMİS'E teşekkür etti

Zonguldak maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu ile Koro Şefi Celal Abbas Yılmaz Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

17.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:54
Madenci Korosu, GMİS'E teşekkür etti

maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu ile Koro Şefi Celal Abbas Yılmaz Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.


Madenci Korosu, verdiği destek ve sağladığı katkılar nedeniyle GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e ve Yönetim Kurulu'na teşekkür etti. Ziyarette GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile şube yöneticileri hazır bulundu.


Madenci Korosu, 7 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da büyük ilgi gören bir konser vermişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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