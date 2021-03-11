Madenci cinayetinde katil evlat çıktı
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Madenci cinayetinde katil evlat çıktı

11.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:55
Madenci cinayetinde katil evlat çıktı

Zonguldak'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K.'nın (20) öldürdüğü ortaya çıktı.

Zonguldak'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K.'nın (20) öldürdüğü ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde Karadın Mahallesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Yalçın Karadöngel'in hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşma başlatan Zonguldak Emniyeti olayla ilgili şüpheli olan Yalçın Karadöngel'in oğlu emniyet tarafından gözaltına alındı. E.K., Polise verdiği ifadede suçu itiraf ettiği öğrenildi. Çapraz sorguya alınan E.K., çelişkili ifadeler verince suçunu itiraf etti.

Hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Baba candır, gölgesi yeter' paylaşımında bulundu. Öte yandan maden işçisinin oğlu E.K. ile birlikte ilçede eşya satışı yaptıkları işyerinin bulunduğu öğrenildi. Emniyette suçunu itiraf eden E.K., güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. E.K.'nın adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Madenci cinayetinde katil evlat çıktı
Madenci cinayetinde katil evlat çıktı
Madenci cinayetinde katil evlat çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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