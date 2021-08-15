Maden ve Arkeoloji Müzesi inşaatında inceleme

Vali Vekili Aydın Börü, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Maden ve Arkeoloji Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.