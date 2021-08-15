Maden ve Arkeoloji Müzesi inşaatında inceleme
Vali Vekili Aydın Börü, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Maden ve Arkeoloji Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Vekili Aydın Börü, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Maden ve Arkeoloji Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.
İnşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan heyete İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal eşlik etti.
Kaynak: Habermetre