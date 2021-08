Protokol ve basın mensupları Aizanoi'deki çalışmaları inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, 27 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle basın mensupları onuruna Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti'nde tanıtım ve bilgilendirme programı düzenledi.

Vali Ali Çelik'in afet bölgesi Kastamonu'nun Küre ilçesindeki koordinasyon görevine başlaması dolayısıyla programa Vali Vekili Aydın Börü vekalet etti.

Dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nın bahçesinde düzenlenen programa; AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Çağlayan, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, ilgili kurum temsilcileri, televizyon - gazete sahipleri, muhabirler, ajans temsilcileri ile radyo programcıları katıldı.

Vali Vekili Aydın Börü, konuşmasına Kütahya Valisi Ali Çelik'in selamını ileterek başladı. Vali Ali Çelik'in Kastamonu'nun Küre ilçesindeki çalışmaları koordine etmek ve yaraları sarmak üzere afet bölgesinde görevlendirildiğini söyleyen Börü, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

"AİZANOİ'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

Aizanoi Antik Kenti'nde yeni bir dönem başladığını belirten Börü, "Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarını Dumlupınar Üniversitesi devraldı. Yeni bir motivasyon ve çalışmalar var. Bugün buradaki birlik ve beraberlik de bunun en güzel göstergesi" dedi.

"İÇ EGE'DE ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU OLACAK"

Kültür ve Turizm Bakanlığının imkanlarının Azianoi için seferber edildiğini aktaran Börü, "Büyüklerimiz, 'Taş üstüne taş koyanın yanında olmak gerekir' der. Kelimenin tam anlamıyla Aizanoi'de taş üstüne taş koyuluyor. Aizanoi, antik bir vaha olarak ayağa kalktığı zaman Kütahya'mız İç Ege'de önemli bir turizm destinasyonu olacaktır. Sayın Valimize, ilimiz için girişimlerde bulunan milletvekillerimize, hayırsever iş insanımız Rıza Güral'a ve tüm paydaşlara desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAK ETTİĞİ YERE KAVUŞTURMA SAVAŞI VERECEĞİZ"

Aizanoi Antik Kenti'nin kültür turizmi anlamında çok önemli bir destinasyon merkezi olması için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, "Valiliğimizin önderliğinde, tüm yerel dinamiklerle, devletimizin ajansları, genel müdürlükleri, bakanlıklarıyla güzel bir siyasi birlikteliğin ürünü olarak özel bir çalışma stratejisi güdüyoruz. Aizanoi'nin kültür turizmi anlamında çok önemli bir destinasyon merkezi olması için tüm bakanlıklar olarak bu çalışmaya imza atmayı istiyoruz. Hak ettiği yere kavuşturma savaşı vereceğiz" diye konuştu.

"12 AY KAZI ÇALIŞMASI YAPILACAK"

Aizanoi'nin ayağa kaldırılmasında sağlanan birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti de paylaşan Yazgı, "Türkiye'de her hafta görüştüğüm tek vali Ali Vali. İnanın, burayı kendi memleketi gibi görüyor. Milletvekillerimizle de her an görüşüyoruz. DPÜ, Aizanoi'de 12 ay kazı çalışması yapacak. Bu kazı çalışmalarından çıkan eserlerin, mekanların doğru bir şekilde korunup restore edilip görsel bir zevke dönüştürülmesi çok önemli. Bakanlık olarak elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" dedi.

Programda birer konuşma yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da bugüne dek yapılan çalışmalar için teşekkür ederek Aizanoi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Zafer Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, Aizanoi'de devam eden projeleri ve yürütülen çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.

DÜNYA'NIN İLK BORSASINDA TİCARET YENİDEN AİZANOİ'DE

Eser, SOGEP kapsamında hazırlanan Dünya'nın İlk Borsasında Ticaret Yeniden Aizanoi projesiyle hediyelik eşya, tekstil atölyeleri ve yöresel ürün pazarı kurulacağını, tesislerin Aizanoi Kadın Kooperatifi tarafından işletileceğini söyledi.

ALTYAPILAR İYİLEŞTİRİLECEK

Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP) kapsamında ise bölgede internet ve elektrik altyapı iyileştirme çalışmaları tamamlanarak eserlerin aydınlatılacak, tarihi alanlarda yönlendirme tabelaları, yol ve enerji altyapı çalışmaları yapılacak.

"GÜDÜMLÜ PROJE ÇAVDARHİSAR'IN TURİZM GELİRİNİ ARTIRACAK"

Eser, Aizanoi Antik Kentinin önemli bir turizm destinasyonu haline gelmesine katkı sağlayarak Çavdarhisar ilçesinin turizm gelirini artırması hedeflenen Aizanoi Alternatif Turizm Destinasyonu Güdümlü Projesi kapsamında bölgede karşılama merkezi, çini atölyesi, antik kafe, antik büfe, kazı deneyimleme evi, off-road bisiklet ve yürüyüş parkuru, 14 yolcu kapasiteli elektrikli araç, penkalas çayı peyzajı, artırılmış gerçeklik tabanlı tarihi canlandırma senaryoları oluşturulacağını aktardı.

AİZANOİ'DE SANAL GERÇEKLİK TURU

Aizanoi bölgesinde yer alan 7 farklı yapının, 20 farklı senaryosu sanal gerçeklik/arttırılmış gerçeklik turu oluşturulması için kullanılacağını belirten Eser, "Bu sayede ziyaretçilerin zamanda yolculuk yapmaları sağlanarak mekanların eski dönemlerdeki kullanımlarına ilişkin deneyim edinme fırsatı bulacaklardır" dedi.

MARKALAŞMA, TANITIM VE PAZARLAMA YOL HARİTASI ÇIKARILACAK

Aizanoi Antik Kenti Turizm Destinasyonu Fizibilite Desteği'ni de paylaşan Eser, "2021-2023 Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Fizibilite Etüdü Raporu ve kapasite geliştirme yol haritası hazırlanarak markalaşma, tanıtım ve pazarlama yol haritası çıkarılacağını söyledi.

Konuşmaların Zeus Tapınağı'nı gezen protokol üyeleri ve basın mensupları agora ve anıtsal kapıda devam eden kazı çalışmalarını inceleyip bilgiler aldılar.

Kaynak: Habermetre