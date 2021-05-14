Maden üretimi ilk 3 ayda 306 milyon tonu aştı
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Maden üretimi ilk 3 ayda 306 milyon tonu aştı

Maden üretimi ilk 3 ayda 306 milyon tonu aştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'in ilk 3 ayında maden üretiminin 306 milyon tonu aştığını söyledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'in ilk 3 ayında maden üretiminin 306 milyon tonu aştığını söyledi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Maden üretiminde 2021'e hızlı başladık. 2021'in ilk 3 ayında maden üretimimiz 306 milyon tonu aştı. İlk üç ayda 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 41 daha fazla maden ürettik. Yeraltı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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