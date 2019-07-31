Maden, "Tüketicinin ayıplı mallara ilişkin birçok hakkı var"

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden Tüketicinin ayıplı mallara ilişkin birçok hakkı olduğunu söyledi.

Tüketicilerin ayıplı ürün satın aldığında, değiştirme, tamir ettirme, ayıp oranında indirim veya iade etme hakkı olduğunu belirten İsmail Maden tüketicilerin haklarını bilmelerini bilinçli olmaları uyarısında bulunarak şunları söyledi;

"Tüketici Koruma Kanununa göre tüm tüketici sözleşmeleri en az on iki punto büyüklüğünde ve okunabilir bir şekilde düzenlenmek zorundadır. Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Tüketiciden; haksız olarak ek bir bedel talep edilemez. Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunludur.

Kredi kartı çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorundadır. Aynı şekilde Katılım bankaları da yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorundadır. Tüketicilerimiz yaptıkları alışverişlerden peşin veya kredi kartı ile yapılanlar hariç olmak üzere vaz geçme hakkına sahiptir. Buna göre, İşyeri dışında (kapıdan) yapılan satışlarda ve mesafeli (internet ve telefon ) satışlarda 14 gün, sözleşmeye bağlı taksitli satışlarda 7 gün ve devre tatil sözleşmelerinde ise cayma süreleri 14 gündür. Ön ödemeli konut satışları, tüketici kredisi sözleşmeleri ve finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicilere 14 günlük; taksitle satış sözleşmelerinde ise 7 günlük cayma hakkı vardır. Mevcut Kanunda da olduğu gibi ayıplı mallarda satıcının sorumluluğu taşınır mallarda, malın tesliminden itibaren 2 yıl, taşınmaz mallarda ise 5 yıldır. Yapılan şikayetlerde ağırlığı ayıplı mallar oluşturduğu için şunu özellikle belirtmek istiyorum ki Ayıplı mal ve hizmetler, ağır kusur veya hile ile gizlenmişse satıcı ve sağlayıcılar zamanaşımı süresinden yararlanamayacaktır. Tüketici tarafından alınan ürünün ayıplı olduğunun tespit edilmesi halinde, satıcının sorumluluğu taşınır mallarda, malın tesliminden itibaren 2 yıl, taşınmaz mallarda ise 5 yıldır. Zamanaşımı süresi içerisinde kalmak kaydıyla, ilk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda malın ayıplı olmadığını ispatı satıcıya aittir. Ayıp, ağır kusur veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz. Ürün veya hizmetin ayıplı olması halinde tüketicimiz, Sözleşmeden dönme, Ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarım, Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarını kullanabilecektir. Bu hakları kullanmada bir öncelik sıralaması yoktur. Dileyen tüketici dilediği seçeneği kullanabilir." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA