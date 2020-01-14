Maden, tüketici hakem heyetince görüşülen şikayetleri değerlendirdi

14.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:02

Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, tüketici hakem heyetince görülen şikayetleri değerlendirdi.



Maden, "01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri içerisinde tüketici hakem heyeti başkanlığımızca 3567 tüketici şikayeti kabulü yapılmıştır. 2018 yılından devreden 1288 adet şikayetle beraber 2019 yılı içerisinde 31.12.2019 tarihine kadar 3667 adet şikayet karara bağlanmış, 2.037 lehte, 1547 aleyhte verilmiştir. 1188 adet dosyanın işlemleri 2020 yılına devretmiştir. Şikayetler şahsen başvuru yapılarak olabileceği gibi Kurumumuza ait www.tüketici.gov.tr internet adresinden mobil imzalı veya e-imzalı olarak da kabul edilmektedir. Tüketicilerimizin en yoğun şikayetleri ayakkabıdan olmuştur. 2019 yılında toplam 549 adet ayakkabı, 478 adet cep telefonu şikayeti alınmıştır. Önceki yıllarda en çok başvuru yapılan kredi dosya masrafı şikayeti sektörde yapılan düzenlemeler sayesinde 299 adet ile 3.sıraya gerilemiştir. Bunların dışında en çok başvuru elektrik, telefon ve internet abonelikleri ile beyaz eşya ve mobilya hakkında yapılmaktadır. Tüketici Hakem Heyetimize 2020 yılında başvuru üst limiti 10.390 TL olarak belirlenmiştir. Tüketicilerimiz 10.390 TL ye kadar yaşadıkları uyuşmazlıkta ilçelerde Kaymakamlıklarımıza Merkezde İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler yada evlerinden e devlet şifresi ile de şikayette bulunabilirler. Tüketicilerimiz şikayetlerini hiç bir bedel ödemeden gerçekleştirebilmektedir. Şikayetinin sonunda haksız dahi bulunsalar herhangi bir cezai yaptırım ya da bedel ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bu nedenle tüketicilerimizi haklarını arama noktasında daha hassas davranmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA