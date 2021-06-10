Maden Tetkik Arama Genel Müdüründen Vali Elban'a Ziyaret
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Maden Tetkik Arama Genel Müdüründen Vali Elban'a Ziyaret

Maden Tetkik Arama Genel Müdüründen Vali Elban'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRÜNDEN VALİ ELBAN'A ZİYARETMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan ve beraberindeki heyet Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRÜNDEN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan ve beraberindeki heyet Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Doç. Dr. Sayın Yasin Erdoğan ile bir araya gelip kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine kıymetli fikirlerinden ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

Sohbet ortamında geçen ziyarette, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Erdoğan, kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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