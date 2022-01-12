"Maden suyu ihracatında atağımızı sürdürüyoruz"

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - Beypazarı maden suyunun milli ekonomiye katkısının hızlanarak arttığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Türkiye, son yıllarda yerli ve milli üretim hamlesiyle dünya çapında adından sıkça söz ettiriyor. Birçok sektörde yerli ve milli ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Maden suyu üretiminde tüm kıtalarda toplam 30 ülkeye ürün satıyoruz. Yurt dışında yılda yaklaşık 30 milyon adet ürün satışı yapan Beypazarı, ihracat atağını sürdürüyor. Amacımız, Türk maden suyunu tüm dünyada tanınır hale getirmek" dedi.

Beypazarı'ndan tüm dünyaya sağlık ihraç ettiklerini söyleyen Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, "Türkiye, yeraltı kaynakları bakımından oldukça gelişmiş bir coğrafya üzerinde bulunuyor ve ait olduğu jeotermal kuşak nedeniyle mineralli sular açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkemizin sahip olduğu en değerli maden suyu kaynaklarından başında yer alan Beypazarı Maden suyu, Türkiye pazarında da en çok üretim ve satış yapan maden suyu firması olma özelliğini taşıyor. Saatte 300 bin şişe dolum kapasitesine sahip Beypazarı Maden Suyu, yurt içinin yanı sıra dışına da büyük talep görüyor" diye konuştu.

TÜM DÜNYAYA SAĞLIK İHRAÇ ETMEYİ HEDEF OLARAK BELİRLEDİK

Ercan konuya ilişkin açıklamasının devamında, "İçecek sektöründe 65 yılı aşan ustalığını ve tüketici iç görüsünü, üretim gücü, operasyon kabiliyeti ve ulaştığı uluslararası üretim standartları ile birleştiren markamız, tüm dünyaya sağlık ihraç etmeyi 2022 yılı içindeki temel hedefi olarak benimsemiştir. Beypazarı bu toprakların doğal değerlerini ulusal sorumluluk bilinci ile işliyor, Türkiye'nin marka değerine ve ekonomisine kıymetli bir katkı sağlamayı misyon ediniyor" dedi. Milli ve yerli olmak ve en iyisine ulaşmak hedefiyle hareket ettiklerini belirten Ercan, son 2 yılda yeni yatırımlarına devam ederek 2 yeni üretim hattını daha devreye alarak üretim kapasitelerini arttırdıklarını bildirdi.

"MADE IN TURKEY" YAZAN ÜRÜNLERİMİZ TÜM DÜNYADA BULUNUR HALE GELİNCEYE KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Beypazarı Maden suyunun tüm dünya insanın beğenisini kazanan bir lezzet olduğunu söyleyen Ercan, "Markamızı tüm dünya üzerinde zevkle tüketildiğini görmek, farklı milletlerdeki insanların soforalarında yer bulmasını sağlamak bizi gururlandırıyor. 2021 yılı içinde üretimimizin ham maddelerinden olan cam şişe temini konusunda büyük zorluklar yaşadık bu nedenle hedeflediğimiz satış rakamının gerisinde kaldık. Cam şişe temini konusundaki sorunların çözülmesiyle markamızı çok daha fazla kişiye ulaştırmanın yolu açılacaktır. "Made in Turkey" yazan ürünlerimiz tüm dünyada kolaylıkla bulunur hale gelinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

TÜKETİCİMİZİ MADEN SUYUNDA YENİ ALTERNATİFLERLE BULUŞTURACAĞIZ

Meyve aromalı ürünlerini yüzde 100 maden suyu ve doğal pancar şekeri ile ürettiklerini aktaran Ercan, "Beypazarı Maden suyu farklı damak tatları için yeni alternatifler sunmaya ve maden suyu pazarını zenginleştirmeye devam edecek. Kalitemizden ödün vermeden, tüketicilerimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak hep daha iyi ve daha farklı olanın peşindeyiz. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

HER MADEN SUYU AYNI DEĞİLDİR

Her mineralli suyun içerdiği mineral değerlerinin bölgesel olarak farklılık gösterdiğine değinen Ercan,v "Doğal mineralli sular hakkındaki yönetmelikte yer alan maddeye göre mineral değeri 1500 mg/ lt. den fazla olan sulara zengin mineralli su, 500 mg/lt. den az ise düşük mineralli su, 50 mg/lt'den az ise çok düşük mineralli su denilmektedir. Beypazarı Maden Suyu tarafından şişelenen doğal mineralli su, içerdiği değerler bakımından "zengin mineralli su" kategorisine girmektedir. Uzmanlara göre, günde en az 2 şişe doğal maden suyu içilmesi sağlıklı hayatın temel şartlarındandır. Beypazarı Maden Suyu 3323,2767 mg/l mineral ihtiva etmektedir" bilgilerini paylaştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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