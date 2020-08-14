HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Maden sektörünün ilk sanal ticaret heyeti Hindistan için hazır

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Hindistan'a sanal ticaret heyeti düzenleyecek.

Maden sektörünün ilk sanal ticaret heyeti Hindistan için hazır
14.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:24

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Hindistan'a sanal ticaret heyeti düzenleyecek.

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğal taş ihracatında yüzde 5'lik pay ile dördüncü sırada bulunan Hindistan'a doğal taş sektörüne yönelik olarak düzenlenecek ilk sanal ticaret heyetinin tarihleri 17-28 Ağustos 2020 olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Hindistan'ın Türk doğal taş sektörü açısından önemli bir pazar olduğunu belirterek, "Hindistan Türkiye'nin doğal taş ihracatında yüzde 5'lik pay ile 4'üncü sırada yer alıyor. Blok doğal taş ihracatında ise yüzde 10,10'luk payla 2'nci sırada bulunuyor. Bu ülkeye yaptığımız doğal taş ihracatında ilk sırada yüzde 89.34'lük payla blok mermer-traverten grubumuz yer alıyor. 2019 yılında böylesi bir tablonun içinde bulunuyorduk ve pazar hedeflerimiz farklıydı. Ancak bu yıl yaşanan pandemi nedeniyle ihracatımızda düşüş yaşandı. İki haftaya yayılacak ve Hindistan'daki önemli satın almacılar ile firmalarımızı buluşturacak olan sanal ticaret heyeti ile ilk etapta önceki ihracat rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 650 renk ve çeşitlilikte mermere, 150 farklı türde ise doğal taşa sahip olduğunu kaydeden Dinçer, "Ürün grubu bazında baktığımızda doğal taş ithalatının yüzde 74'ünü blok doğal taş, yüzde 26'sını işlenmiş doğal taş oluşturuyor. Türkiye, Hindistan'ın blok doğal taş ithalatında 2019 yılı rakamlarına göre, değer bazında yüzde 44'lük pay ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yüzde 22'lik pay ile İtalya geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti 3. Sayfa
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Bina sakini apartmanın girişine 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazısı astı Güncel
Bina sakini apartmanın girişine "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah" yazısı astı
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu Güncel
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Sürücülerin akılalmaz taktiği! Polis kontrolünden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular
Sürücülerin akılalmaz taktiği! Polis kontrolünden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Trabzonspor'un yeni transferi Marlon'u Fenerbahçe'nin keşfettiği ortaya çıktı
Trabzonspor'un yeni transferi Marlon'u Fenerbahçe'nin keşfettiği ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Aylin Nazlıaka Mustafa Şentop
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Süleyman Seba Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Maden sektörünün ilk sanal ticaret heyeti Hindistan için hazır - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 11:42:57. #1.15#
title