Maden Sektöründen "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" Mesajı

Maden sektörünün önde gelen temsilcileri, madenciliğin dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerden biri olduğunu belirterek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Agrega Üreticileri Birliği, Altın Madencileri Derneği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye Madenciler Derneği ve Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlama mesajı yayımlandı.

Temsilciler tarafından yapılan açıklamada, madensiz yaşamın düşünülemeyeceğinin altı çizilerek, "Madencilik dünyanın en zor, en meşakkatli ve en riskli uğraşıdır. Günümüz koşullarında madensiz yaşam düşünülemez. Madencilerin yerin derinliklerinden bin bir meşakkatle çıkardığı madenler sayesinde yaşamımız modernleşmekte ve kolaylaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öz kaynakların üretilmesiyle enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılacağına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yüzden madenciliğin gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve desteklenmesi gerekmektedir. Keşfedilen her kaynak ve üretime geçirilen her maden ülkemizin kalkınmasına hizmet demektir. Çevre ve insan sağlığına duyarlı bir üretim anlayışı ile maden zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmalıyız. Unutulmamalı ki biz zengin madenlerimizin fakir bekçileri olmamalıyız. Bu vesile ile tüm madencilik camiamızın 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, sektörümüze emeği geçen tüm madencilere şükranlarımızı sunuyor ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm emekçileri minnet ve şükranla anıyoruz."