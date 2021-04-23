Maden sektöründe ilk çeyrek ihracatı yıl sonu hedefi için ümit verdi

Türk maden sektörü, ihracatta yeni pazarlara açılmanın da etkisiyle artan başarısını sürdürüp 2021 yılını 6 milyar doları aşkın dış satımla kapatmayı hedefliyor.

Türk maden sektörü, ihracatta yeni pazarlara açılmanın da etkisiyle artan başarısını sürdürüp 2021 yılını 6 milyar doları aşkın dış satımla kapatmayı hedefliyor.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29,9 artışla 1 milyar 215 milyon dolar tutarında ihracat yapan sektörün hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Efendioğlu, 2020'nin madencilik sektörü bakımından çok verimli geçtiğini, doğal taş ve diğer maden üreticileri için iyi bir sezon olduğunu söyledi.

Sektörün 2021'e de hızlı başladığını belirten Efendioğlu, Türkiye'nin dört bir yanında maden ocaklarının bulunduğunu ve çevreyle uyumlu üretim yapma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

İlk çeyrek ihracat rakamlarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Efendioğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi bizi daha çok yeni pazar arayışına yöneltti. Blok üründe ihracatımız çoğunlukla Çin ve Hindistan üzerineydi. Kesilmiş üründe de Avrupa ve ABD ağırlıklıydı ama pandemiyle beraber Japonya, Arjantin, Uruguay ve Meksika gibi yeni pazarlara girdik. Doğal taş sektörü bunda çok başarılı oldu. Birçok yeni ülkeye açıldık ve bağlantılarımız oldu. Bu açıdan 2020 bizim açımızdan verimli oldu."

Sektör, blok mermerde İtalyanların önüne geçti

Efendioğlu, işlenmiş mermer üretiminde bu işin lideri konumunda bulunan İtalya ile başa baş rekabet edebilecek konuma geldiklerine dikkati çekti.

Yunanistan'ın ise mermer işleme teknolojisi açısından Türk maden sektörünün gerisinde kaldığını belirten Efendioğlu, "Bilhassa işlenmiş ürün geliştirmeye çok gayret ediyoruz. İşlenmiş ürünü daha fazla satma gayreti içindeyiz. Bu konuda da başarılı oluyoruz." dedi.

Erol Efendioğlu, işlenmiş ürün miktarının, blok satışın önüne geçtiğini söyledi.

Hedeflerinin, ülkenin madenlerini işleyerek satmak olduğunu vurgulayan Efendioğlu, "Ama burada kazandığımız blok pazarlarını da İtalyanlara kaptırmayı düşünmüyoruz. Çünkü bunu kazanmak için 20 yıl mücadele verdik, başarılı olup İtalyanların önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

Mermer ocağı işleme teknolojisinde İtalyanlardan daha başarılı olduklarını dile getiren Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Blok mermerde Çin ve Hindistan'ın en büyük tedarikçisi Türkiye ama 20 yıllık bir gayretle bunu başardık. Avrupa ve ABD'ye ise işlenmiş ürünü çok iyi satıyoruz. 2020 yılı hem doğal taş hem de maden sektörü açısından çok verimli geçti. 2021 yılında ise ihracat hedefimiz tüm madenlerde 6 milyar doları geçmek. Umuyorum ki bunu başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca