Maden sektörü, taleplerini Cumhurbaşkanı'na sundu
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Maden sektörü, taleplerini Cumhurbaşkanı'na sundu

29.11.2020 11:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:57
Maden sektörü, taleplerini Cumhurbaşkanı'na sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ağırladığı Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetinde madenciler adına yer alan Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Madencilik sektöründeki sorunları Cumhurbaşkanımıza iletme şansı buldum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ağırladığı Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetinde madenciler adına yer alan Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Madencilik sektöründeki sorunları Cumhurbaşkanımıza iletme şansı buldum" dedi.

Cumhurbaşkanı'na sundukları teklifleri dile getiren Çetinkaya, "İlk önerimiz; Ruhsat güvenliği. Ruhsat güvenliği, sağlam temelleri olan bir olgu olarak yeni yasada yerini almalı. Yasa maddeleri düzenlenirken bu esasa göre düzenlenmeli. Maden ruhsatları mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulmalı. Diğer bir teklifimiz ise maden yatırımcısı, mevcut yasaları göz önünde bulundurarak fizibilite çalışmaları yapıyor. Ancak yasadaki aleyhte değişiklikler bu fizibiliteleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum yatırım ortamı bakımından sorun teşkil edebilir. Buna yönelik bir düzenleme gelebilir. Üçüncüsü ise maden ruhsatları izinleri için tek adres Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı MAPEG olmalı. Son olarak maden ruhsat izinleri güvenlik soruşturması süreçleri uzun sürüyor. Bu süreçlerin mümkün ise bir miktar daha hızlandırılmasını arz ettik" dedi.

"Türk mermerinin algısını yükseltmeliyiz"

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Mermer sektörünün ihracat rakamlarına değinen Çetinkaya, "Sektör olarak 2019 yılını 4,3 milyar dolar ihracatla kapadık. Bu yılın ilk beş ayında salgın nedeniyle ciddi düşüşler oldu. Ancak 'Yeni Normal'in başlangıç tarihi olan 1 Haziran itibariyle yeniden toparlanma sürecine girdik. Yıl sonunda bir önceki yılın rakamlarını yakalamamız zor. Buradaki temel hedefimiz dünyada Türk mermerinin algısını daha yukarılara çekmek olmalı. Tıpkı ürünlerimiz gibi, algımız da birinci sırada yer almalı. Bu algıyı sadece satış yaparak yukarılara taşımamız zor. Satışın yanına pazarlamayı da eklememiz gerekiyor. Bu iş topyekün bir sektör hareketi olmalı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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