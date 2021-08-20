Maden Sektörü İstişare Toplantısı Yapıldı

Maden Sektörü İstişare Toplantısı Yapıldıİş Sağlığı ve Güvenliği Genel müdürlüğünce yürütülen Madencilikte İş sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında düzenlenen "Maden Sektörü İstişare toplantısı" Vali Mustafa Tutulmaz, İSG Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve...