Maden Sektörü İstişare Toplantıları

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında "Maden Sektörü İstişare Toplantıları" başlamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında "Maden Sektörü İstişare Toplantıları" başlamıştır.

Toplantıların hedef grubu KOBİ niteliğindeki işverenler ve ilgili sivil toplum kuruluşları olup hem madencilik hem de diğer çok tehlikeli sektörlere yönelik dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği uygulama örnekleri, yasal yükümlülükler, İSG il profilleri ve güncel veriler ile iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında bilgi verilecek ve katılımcıların görüşleri alınacaktır.

"MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları"na dair detaylı bilgilendirmeler broşürde yer almaktadır. Ajansımız bölgesinde 6 Eylül'de Afyonkarahisar'da ve 7 Eylül'de Kütahya'da istişare toplantıları gerçekleştirilecektir. İllerdeki maden işverenlerinin ve/veya temsilcilerinin toplantılara katılımı önem arz etmektedir.

Kaynak: Habermetre