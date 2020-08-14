Maden sektörü ilk sanal ticaret heyetini Hindistan'a düzenleyecek Türkiye'nin doğal taş ihracatında yüzde 5'lik pay ile dördüncü sırada bulunan Hindistan'a doğal taş sektörüne yönelik olarak düzenlenecek ilk sanal ticaret heyetinin tarihleri 17-28 Ağustos 2020 olarak açıklandı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Hindistan'a sanal ticaret heyeti düzenleyecek.

Hammadde ve enerji kaynağı olması bakımından stratejik bir noktada bulunan Türk maden sektörü, Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke ziyaretlerini, tanıtım organizasyon ve çalışmalarını büyük oranda dijital ortama taşıdı. Türkiye-Hindistan arasındaki doğal taş sektörüne yönelik ilk sanal ticaret heyeti ise İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizasyonu ile 17-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Hindistan'ın Türk doğal taş sektörü açısından önemli bir pazar olduğunu söyleyerek konu ile ilgili olarak şunları kaydetti: "Hindistan Türkiye'nin doğal taş ihracatında yüzde 5'lik pay ile 4'üncü sırada yer alıyor. Blok doğal taş ihracatında ise yüzde 10,10'luk payla 2'nci sırada bulunuyor. Bu ülkeye yaptığımız doğal taş ihracatında ilk sırada yüzde 89.34'lük payla blok mermer-traverten grubumuz yer alıyor. 2019 yılında böylesi bir tablonun içinde bulunuyorduk ve pazar hedeflerimiz farklıydı. Ancak bu yıl yaşanan pandemi nedeniyle ihracatımızda düşüş yaşandı. İki haftaya yayılacak ve Hindistan'daki önemli satın almacılar ile firmalarımızı buluşturacak olan sanal ticaret heyeti ile ilk etapta önceki ihracat rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz."

Türkiye ilk sırada yer alıyor

Türkiye'nin 650 renk ve çeşitlilikte mermere, 150 farklı türde ise doğal taşa sahip olduğunun altını çizen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Hindistan'ın doğal taş ithalatında Türkiye'nin, 2019 yılı rakamlarına göre yüzde 34'lük payla ilk sırada yer aldığını belirtti. Dinçer, şöyle devam etti: "Ürün grubu bazında baktığımızda doğal taş ithalatının yüzde 74'ünü blok doğal taş, yüzde 26'sını işlenmiş doğal taş oluşturuyor. Türkiye, Hindistan'ın blok doğal taş ithalatında 2019 yılı rakamlarına göre, değer bazında yüzde 44'lük pay ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yüzde 22'lik pay ile İtalya geliyor."

Kaynak: Bültenler