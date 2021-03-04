Maden sektörü iki ayda 769 milyon dolarlık ihracat yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Maden sektörü iki ayda 769 milyon dolarlık ihracat yaptı

04.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:53
Maden sektörü iki ayda 769 milyon dolarlık ihracat yaptı

Maden sektörü ihracatı yılın ilk iki ayında, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 768 milyon 745 bin dolar oldu.

Maden sektörü ihracatı yılın ilk iki ayında, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 768 milyon 745 bin dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan maden sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı aralıksız sürdürüyor. Sektör ihracatı yılın ilk iki ayında yüzde 25 artışla 768 milyon 745 bin dolar olarak hesaplandı. Aylık bazda ise yüzde 47 artışla 415 milyon 562 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğal taş sektörü ihracatı, yılın ilk iki ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artışla 278 milyon 941 bin dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde metalik madenlerde yüzde 64'lik artışla 271 milyon 794 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Endüstriyel mineraller ihracatı ise yüzde 10 artışla 155 milyon 249 bin dolar oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Genel ihracat bu dönemde her ne kadar artıda gözükse de, bu döneme ait verileri bir yıl öncesi ile karşılaştırmak çok rasyonel değil. Nedeni ise, dünyanın dengelerini alt üst eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ana ihracat pazarımız olan Çin'de geçtiğimiz yıl Avrupa'dan ve Türkiye'den yaklaşık üç ay önce belirmesi." ifadelerini kullandı.

Metalik madenlerde gerek birim fiyatların hızlı artışının gerekse hızlı talep ve stok dengesinin ters orantılı oluşması sebebiyle ciddi bir artış kaydedildiğini belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, ana ihracat pazarlarından olan Çin'e yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 230 milyon 820 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bir diğer ana ihracat pazarımız olan ABD'ye ihracat yüzde 36 artarak 74 milyon 630 bin dolar oldu. İhracat pazarlarımıza ilişkin pozitif anlamda beklentilerimiz var ancak bu noktada Çin'i ayrı tutmak gerektiği kanaatindeyim. Burada halihazırda belirgin olmayan göstergeler ancak nisan itibarıyla netleşmeye başlayacak. İhracat performansımızın dünya ve Türkiye gündeminin normal bir akışta seyretmesi halinde yıl sonunda pozitif yönlü kapanacağını öngörüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Sedat Kapurtu Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maden sektörü iki ayda 769 milyon dolarlık ihracat yaptı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:56:28. #1.15#
title