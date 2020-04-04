Maden şehri Zonguldak'ta "korona virüs endişesi"
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Maden şehri Zonguldak'ta "korona virüs endişesi"

Maden şehri Zonguldak'ta "korona virüs endişesi" Doktor Belediye Başkanı, endişesini Cumhurbaşkanına böyle anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların durdurulduğunu açıklamasının ardından madenin başkenti Zonguldak'ta alınan tedbirler...

04.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:07
Maden şehri Zonguldak'ta 'korona virüs endişesi'

Maden şehri Zonguldak'ta "korona virüs endişesi"

Doktor Belediye Başkanı, endişesini Cumhurbaşkanına böyle anlattı

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların durdurulduğunu açıklamasının ardından madenin başkenti Zonguldak'ta alınan tedbirler aralıksız sürüyor.

Uzunmehmet'in kömürü bulmasıyla birlikte madencilik serüveninin başladığı Zonguldak'ta 1867 yılında ve 1940 yılında iki kez "Mükellefiyet Dönemi" yaşanılan Zonguldak'ta yurdun dört bir yanından gelen işçiler yer altındaki kömürü ülke ekonomisine kazandırmak için çalıştı. 62 bin işçinin mükellef olarak çalıştığı kent; mükellefiyet döneminin sona ermesiyle de bugüne kadar 5 bini aşkın maden şehidi verdi.

Ömrünü ülke ekonomisine katkı sağlamak için adayan işçiler yıllarca yerin altındaki taşkömürünü yer üstüne çıkartmak için çalıştı. "Pnömokonyoz" hastalığını yaşayan çoğu işçi zaman zaman sağlık taramalarından geçirildi. İşçiler, göçük altında kalarak yaşamını yitirirken bunun yanı sıra da akciğer hastalığı sebebiyle de yaşamlarını yitirdiler.

Zonguldak, taşkömürü üretiminde 1868'den beri çok sayıda insanın pnömokonyoz; meslek hastalığından kaybetmiş, meslek hastalığı bildiriminin en yüksek oranda yapıldığı kent olarak 2017 yılında düzenlenen sempozyuma ev sahipliği de yaptı.

2008 yılında düzenlenen bir başka raporda da Zonguldak'ın iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerde 22 kişi ile 14. sırada olduğu belirtildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan işçiler ise pnömokonyoz hastalığının yanı sıra diğer hastalıklara karşı röntgen taraması başta olmak üzere sağlık taramalarından geçiriliyor.

Yaşlı nüfusu son 5 yılda Türkiye ortalamasının üstünde

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü'nün geçen mart ayında açıkladığı "İstatistiklerle Yaşlılar, 2019" verilerine göre Zonguldak'ta yaşlı nüfusu son beş yılda 25,9 arttı. Bu oran Karabük'te 17, Bartın'da yüzde 19 olarak kaldı. Türkiye ortalaması ise yüzde 21,9 olarak açıklandı. Zonguldak'ın Türkiye ortalamasının üstünde olduğu ortaya çıktı.

2019 yılında Zonguldak'ın nüfusunun ikinci en yaşlı grup olan 11-13,9 oranları arasında yer aldığı gözlendi. 2023 yılında Türkiye'nin yaşlı oranı en yüksek illeri arasında Zonguldak'ın da bulunacağı ve yaşlı oranının yüzde 14'ü aşacağı öngörülüyor.

Zonguldak'ın durumunu anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklaması ile kentte tedbirler daha sıklaştırıldı. Kararın açıklanmasından önce Zonguldak Belediye Başkanı Doktor Ömer Selim Alan telekonferans ile Zonguldak'ın durumunu anlattı. Kentin maden şehri olması sebebiyle kronik rahatsızlıklar ve akciğer rahatsızlıkların yoğun olarak yaşandığı kentte korona virüsün etki etmesiyle birlikte vefat sayılarının da yüksek olduğunu aktaran Alan ile Erdoğan arasındaki diyalog ise şöyle gerçekleşti:

"Bütün talimatları harfiyen uyguluyoruz. Sayın Valimizle beraber gerekeni yapmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Zonguldak'ın çok özel iki durumu var. Ben biliyorsunuz hekimim 15 sene Kızılay Kan Merkezinde müdürlük görevi yaptım. TTK'ya ait kömür ocaklarında üretim durduruldu. Rödevanslı saha sahiplerimiz de üretime ara verdiler. Ama Zonguldak'ın genelini ilgilendiren bir sıkıntımız var. Hedef kitlemiz 18-65 yaş arasıydı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan sonra Zonguldak 65 yaş üstü nüfusta en yoğun il. ve maden şehri olması hasebiyle kronik rahatsızlık ile özellikle akciğer rahatsızlığı noktasında çok büyük sıkıntımız var. Vatandaşlarımızın da bir parça vurdumduymazlığı eklendiği zaman bizde bu çok büyük endişe uyandırıyor. Rakamlarla aram iyidir. Sağlık Bakanımızın açıkladığı vaka ve can kayıplarına baktığımızda Zonguldak ne yazık ki yüzde 4.5'ta can kaybında. Yüzde 4'lere yakın can kaybı oranımız var. Valimiz ve emniyet müdürümüzle tedbirleri neredeyse kısmi karantinaya kadar götürdük."

Öte yandan kent merkezinde ve ilçelerde Hıfzısıhha Kurullarınca alınan sıkı tedbirler uygulanıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı da korona virüs tanısı koymak için yetkilendirildi.

Maden şehri Zonguldak'ta 'korona virüs endişesi'

Kaynak: İHA

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Maden şehri Zonguldak'ta "korona virüs endişesi"
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