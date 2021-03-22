Maden şehitleri anısına özenli çalışma

İl genelinde peyzaj çalışmalarıyla şehre estetik katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesinde Maden Şehitleri Caddesi'nde de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Devam eden peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, maden şehitleri anısına caddenin adını aldığı Maden Şehitleri Caddesi'ndeki peyzaj çalışmalarını facianın yıldönümü olan 13 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Soma ilçesinde Maden Şehitleri Caddesi'nde devam eden peyzaj çalışmalarını incelemek üzere ilçeye gitti. İlçe temasları kapsamında ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever'i ziyaret eden Daire Başkanı Göktaş, ilçedeki Büyükşehir hizmet ve yatırımları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Soma Belediyesini de ziyaret eden Göktaş, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşi ile bir araya geldi. Ekşi'ye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Göktaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesinin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Önem verdiğimiz bir cadde"

Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Soma Belediyesi ziyaretinin ardından Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Maden Şehitleri Caddesi'nde devam eden peyzaj çalışmalarını inceledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda peyzaj çalışmalarını başlattıklarını belirten Göktaş, "Bu cadde bizim önem verdiğimiz bir cadde. Çünkü maden şehitlerimizin anısını yaşatıyor. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de bu konuda oldukça hassas. 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve hepimizin yüreğini yakan Soma maden faciasında hayatını kaybeden maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Caddemizdeki peyzaj çalışmalarını 13 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı