"Maden Şehitleri Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor Projesi"Ne İlişkin Protokol İmzalandı

İçişleri Bakanlığımızca desteklenen "Maden Şehitleri Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor Projesi"ne ilişkin protokol Vali Mustafa Tutulmaz ve Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit tarafından imzalandı.

İçişleri Bakanlığımızca desteklenen "Maden Şehitleri Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor Projesi"ne ilişkin protokol Vali Mustafa Tutulmaz ve Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit tarafından imzalandı. Vali Tutulmaz güzel bir proje kutluyor, başarılar diliyorum dedi.

Kaynak: Habermetre