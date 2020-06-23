Maden sahasında ateş açan 3 zanlı yakalandı Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki maden sahasında av tüfeği ile ateş açılması olayıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki maden sahasında av tüfeği ile ateş açılması olayıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "23 Haziran 2020 günü saat 00.30 sıralarında Hekimhan ilçesi Deveci Mahallesi sınırları içerisinde faaliyet yürüten Hekimhan Madencilik A.Ş iş sahası atık döküm alanında av tüfeği ile rastgele ateş edilmesi olayı ile ilgili şüpheli 3 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği ve 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili incelemenin ise sürdüğü belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA