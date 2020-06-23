Maden sahasında ateş açan 3 kişiye gözaltı MALATYA'nın Hekimhan ilçesindeki maden alanında çevreye av tüfeğiyle rastgele ateş açan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesindeki maden alanında çevreye av tüfeğiyle rastgele ateş açan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Deveci Mahallesi'ndeki maden ocağındaki projektörlerde mermi izleri gören çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede araştırma yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Çevreye ateş açan şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler adreslerine yaptıkları operasyon ile 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi.

Kaynak: DHA