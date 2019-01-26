Maden Sahası İhalesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Kocaeli'deki bir maden sahası ihale edilecek.

İhaleye ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, hukuki durumu sona eren maden sahası, Uç Ürün (kireç) üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

Teminatlar, taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

Kaynak: AA