Maden sahası ihaleleri

14.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:24

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, hukuki durumları sona eren 35 maden sahası ihale edilecek.

İhalelere ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlgili sahalar için başvurular, www.mapeg.gov.tr adresinde ilan edilen tarihlerde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü konferans salonunda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta ve diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

İlgili sahalar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren en az 15 gün süreyle kurumun internet adresinde ilan edilecek.

Öte yandan, küçük alan olarak belirlenen 2 maden sahası, ruhsat sahipleri arasında 18 Aralık'ta ihale edilecek.

İhale şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanacak.

Kaynak: AA