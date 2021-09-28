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Maden sahaları ihale edilecek

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Niğde, Ankara, Kırıkkale, Adana, Kayseri, Yozgat ve Bingöl'deki bazı maden sahaları ihale edilecek.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Niğde, Ankara, Kırıkkale, Adana, Kayseri, Yozgat ve Bingöl'deki bazı maden sahaları ihale edilecek.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'de 1B grubu ve 2C çimento maden sahası, Ankara, Kırıkkale, Adana, Kayseri ve Yozgat'ta 4'üncü grup demir maden sahası ve Bingöl'de 4'üncü grup demir maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, 28 Eylül'den itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30'da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne doğrudan yapılacak.

Ayrıca, bir adet 4'üncü grup küçük alan maden sahasının da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 12 Ekim 09.30'da ihalesi yapılacak.

İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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