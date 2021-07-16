Maden ruhsat sahası ihale edilecek
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Maden ruhsat sahası ihale edilecek

Maden ruhsat sahası ihale edilecek
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, ihale tarihinden en az 15 gün önce detaylarını duyuracağı küçük alan maden sahalarını ihale edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, ihale tarihinden en az 15 gün önce detaylarını duyuracağı küçük alan maden sahalarını ihale edecek.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az 15 gün önceden ilan edilecek.

İhale, 19 Ağustos saat 09.30'da yapılacak, ihale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Başvurular, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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