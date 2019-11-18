18.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:46

Maden ocaklarının kapandığı Ermenek'te zeytin, yöre halkının umudu oldu

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki HES Barajı'nın faaliyete geçmesiyle iklimi değişen ilçede zeytin ağacı sayısı 180 bine ulaştı

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde hasadı başlayan zeytin üreticisinin yüzünü güldürüyor.

10 yıl önce yapımı tamamlanan Ermenek Barajının bölgenin iklim değişikliğine etkisi ile farklı bitkiler yetişmeye başladı. Yeni iklim koşullarına en uygun bitkilerden biri olan zeytin Ermenek çiftçisinin önemli bir gelir kaynağı oldu.

Baraj suyun altında kalan maden ocaklarının kapanması ile gelir kaybı yaşayan ilçe ekonomisi zeytin üretiminin artmasıyla yeniden gelirlerini artırdı. Bu yıl rekoltede artış beklenirken ilçede iki zeytinyağı fabrikası da kuruldu.

"500 olan zeytin ağacı sayısı 180 bine çıktı"

Ermenek'te baraj yapılmadan önce yok sayılacak derece olan zeytin üretiminin baraj yapımı ile önemli bir miktarda arttığını söyleyen İlçe Ziraat Odası Başkanı Yusuf Özçelik, "Zeytin 1970'li yıllarda bölgemizde sadece belirli köylerimizde vardı, sayı olarak da çok azdı. Belki kendiliğinden yetişme 500,600 ağaç varken barajın yapılması ve iklimin değişmesiyle birlikte bölgemizde zeytincilik ön plana çıkmaya başladı. Bugün dört bin dekar arazide yaklaşık 180 bin civarında zeytin ağacı mevcut. Çiftçi kayıt sistemindeki kayıtların 2018 verilerine göre, bu talep hızla artmakta. Zeytin fidanı taleplerini alıyoruz, uygun fiyata temin ediyoruz. Zeytin üreticiliğinin bölgenin kalkınması için çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Üç çeşit üretilen zeytinin kalitesinin yüksek olduğunu ifade eden Ziraat Odası Başkanı Özçelik, "Bölgemizde üç çeşit zeytin üretilmekte. Ayvalık ve Gemlik başta geliyor. Bunun yanı sıra daha yeni yeni zeytin yağ oranı yüksek olan Trilye çeşitlerine girildi. Bölgedeki Ayvalık ve Gemlik zeytinlerimiz sofralık olarak gayet doğal gübre atmadan veya ilaçlama yapmadan yetiştiren arkadaşlarımız zeytinyağı kalitesi aroması daha leziz. Bölgemizden zeytin alan ve siparişi veren arkadaşlardan edindiğiniz bilgilere göre, çok kaliteli olduğu söyleniyor. Bunu bizzat bizde görüyoruz" diye konuştu.

Zeytin üreticisi Fikret Ayan ise, doğal üretim yaptıklarını kaydetti. Ayan, "Bu yıl zeytinimiz çok verimli, inşallah her yıl böyle olur. Biz yalnızca ağaçlarımızı hastalık yapmaması için zirai ilaç kullanırız, bunun dışında herhangi bir ilaç kullanmayız. Ürünün doğal olması bizim için önemli. Biz köyde yaşıyoruz, bu zeytini biz de yiyoruz, doğal olmayanı biz yemeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA