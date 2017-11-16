Maden Ocakları Risk Gruplarına Göre Ayrılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak'ın talimatı ile maden denetimlerini sil baştan ele aldı. Maden ocaklarını işletme güvenliği açısından risk içeriğine göre üçe ayıran bakanlık, sık sık kaza haberleri ile gündeme gelen riskli yer altı kömür madenlerini "kırmızı" gruba aldı, denetim sıklığını yılda birden dörde çıkardı. Her 3 ayda bir denetlenecek madenlerde, en ufak riskin anında tespiti ve önlem alınması sağlanmış olacak.

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE SIFIR TOLERANS

Albayrak'ın, "İşletme güvenliği sağlanamamış madencilik faaliyetlerine sıfır tolerans" sloganı ile duyurduğu madencilikte yeni modelin ilk güvenlik uygulaması başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), madenleri işletme güvenliği açısından barındırdığı tehlike büyüklüklerine göre sınıflara ayırdı.

MİGEM, yılda en az bir kez denetlenmesi gereken madenleri risk büyüklüklerine göre yılda bir, iki ve dört kez denetlemeye başladı. "Maden Sahalarında Risk Yönetimi" adı altında başlatılan uygulama kapsamında maden sahaları "mavi", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere üç gruba ayrıldı. İşletme güvenliği açısından en riskli görülen madenlerin bulunduğu "kırmızı" gruptaki maden ocaklarının yılda en az bir olan denetim sıklığı, 3 ayda bire çıkarıldı. Sarı grup 6 ayda bir, mavi grup ise yılda bir kez denetime tabi tutulacak.

KESİNTİSİZ DENETİM

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, uygulamanın hedefinde, özellikle kazalarla gündeme gelen maden ocaklarının çok daha sık ve uzun süreli periyotlarla denetlenerek, eksik ve risklerin anında tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması var. Tüm yeraltı kömür ve yılda 100 bin tondan fazla üretim yapan yeraltı metal maden ocakları artık 3 ayda 1 denetlenecek.

Ayrıca yılda 500 bin tondan fazla üretim yapan açık kömür ve metalik maden ocakları ile İscehisar bölgesi mermer ocakları ve İstanbul Cebeci bölgesi agrega ocakları da yılda dört kez denetlenecek kırmızı grup içinde yer aldı.

500 BİN TONDAN FAZLA ÜRETİM YAPANLAR SARI GRUPTA

Kırmızı gruptan sonra en fazla denetlenecek grup "sarı" olarak adlandırılırken, bu grubun da yılda iki kez denetlenmesine karar verildi. Üretimi yılda 100 bin tondan az olan yeraltı metal ile üretimi 500 bin tondan az olan açık ocaklar bu sınıfta yer aldı.

Üretimi 100 bin tondan az olan açık ocaklar ise mavi grupta yer alacak ve yılda bir kez denetlenecek. Kum ve çakıl grubu ocaklardan ise yılda 500 bin tondan fazla üretim yapanlar sarı, az üretim yapanlar ise mavi grupta yer alacak.