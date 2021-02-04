Maden ocağındaki patlatma sırasında taş isabet eden 3 işçi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağındaki patlatma sırasında taş isabet etmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağındaki patlatma sırasında taş isabet etmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Aladağlar Suçatı bölgesindeki bir çinko madeninde, kontrollü patlatma sırasında çevreye sıçrayan taşlar, işçilerden E.S, M.K. ve A.H'ye isabet etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 işçi Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.S. ve A.H, buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil