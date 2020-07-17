Maden ocağındaki iş kazasında hayatını kaybeden madencinin cenazesi toprağa verildi - ZONGULDAK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maden ocağındaki iş kazasında hayatını kaybeden madencinin cenazesi toprağa verildi - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Maden ocağındaki iş kazasında hayatını kaybeden madencinin cenazesi toprağa verildi - ZONGULDAK
17.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:41

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağının eksi 500 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle tavandan taş düşmesi sonucu maden işçisi Yunus Oku (25) yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan ve sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Oku, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Oku'nun cenazesi, yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Belen Mahallesi'ne getirildi.

Burada madenci için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, helallik alındı.

Daha sonra İsmet İnönü İlköğretim Okulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Oku'nun cenazesi, aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Oku'nun yakınlarının yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TTK yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

Bu arada Oku'nun, noter huzurunda çekilen kurayla geçen yıl iş başı yaptığı öğrenildi.

"Gönül ister bu son olsun"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, cenaze töreninin ardından gazetecilere, hiçbir iş kazasının yaşanmaması dileğinde bulunarak, kurallı olarak çalışılan iş yerlerinde iş kazalarının çok az olduğunu aktardı.

Atalay, "İçinde bulunduğumuz bölgede de zaman zaman kaçak maden ocaklarında, kapalı ocakları açıyorlar. Kaçak ocağı açıp çalıştırmak, 'ha silahla birini vurmak, ha içeride bir insanı öldürmek' diye daha önceden ifade ettim. Aynı ifadeyi kullanmaya devam ediyorum. Gönül ister bu son olsun." diye konuştu.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatıyla ilgili çalışmalara değinen Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 45 gündür kıdem tazminatıyla uğraşıyoruz, onla yatıp kalkıyoruz. Hem müzakere hem de mücadeleyi beraber sürdürdük. Kıdem tazminatı her zaman dediğimiz gibi kızımızın çeyiz,oğlumuzun düğün parası. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu haklı serzenişimizi bugün ifade etmesi bizim için de mutluluk verici. İnşallah kıdem tazminatıyla çalışanlarla ilgili olumsuz bir çalışma getirmezler. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu meseleye el atması bizim arkadaşlarımızın içine su serpmiştir. İnşallah bu konu bir daha ülke gündemine gelmez."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü Magazin
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı Magazin
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme 'dur' dedi
Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme "dur" dedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Hande Erçel Demet Akalın
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Adana Asker Ankara 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Maden ocağındaki iş kazasında hayatını kaybeden madencinin cenazesi toprağa verildi - ZONGULDAK - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 23:17:25. #1.14#
title