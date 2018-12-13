Maden Ocağındaki Göçükte Tüm İşçiler Kurtarıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 7 işçiye ulaşıldı. İşçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Manisa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Soma'da kömür işletmeleri ocağında bugün akşam saatlerinde göçük meydana gelmiş olup yaralanan 4 işçiden 3 işçimizin Soma Devlet Hastanesinde ayakta tedavileri sağlanarak taburcu edilmişlerdir. Yaralı 1 işçimizin tedavisi genel durumu iyi olmak üzere hastanede devam etmektedir. Madende mahsur kalan 3 kişiye ulaşılmış olup Soma Devlet Hastanesine intikalleri sağlanmaktadır. Genel sağlık durumları iyidir" denildi.

(Yılmaz Sarıpınar - Önder Aydın/İHA)