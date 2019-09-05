05.09.2019 21:16

Zonguldak'ta maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesine ait maden ocağında işçi Erdinç Aysan'ın üzerine üretim sırasında kaya parçası düştü.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Aysan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aysan'ın, üretim sırasında üzerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA