Maden Ocağında Patlama: 3 İşçi Mahsur

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Mahsur kalan 5 işçiden 2'si kurtarıldı. Vali Erdoğan Bektaş, "İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen o. Hayatlarından umudumuz yok" diye konuştu. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Kilimli ilçesi Dağ Sokak mevkisinde özel bir maden ocağında meydana geldi. İddialara göre kömür üretimi sırasında meydana gelen patlamada 5 işçi mahsur kaldı. İşçilerden ikisi mesai arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ocağın girişine kadar getirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. AFAD ve polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yoğun duman sebebiyle içeriye girilemeyince Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibinden yardım istendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ve Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça ve AFAD Müdürü Ahmet Güngör olay yerine gelerek kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erdoğan Bektaş, "İçerde üç madenci var. Doğrusu maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. İçeride üç madenci arkadaşımız var. Hayatlarından çok umudumuz yok. Onları çıkarmayı bekliyoruz. Arkadaşlar çalışıyor. Havalandıracaklar, metanı tahliye edecekler. Sonra da madencileri oradan alacaklar. İşin gereğini uzman ekip yapmaya çalışıyor. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen o. Hayatlarından umudumuz yok. Şimdilik biz içerİdeki üç arkadaşımızı oradan çıkarmakla meşgulüz" diye konuştu. Öte yandan Hasan Gençtürk'ün annesi ocak girişine gelerek endişeli bekleyişini sürdürdü. Anne Gençtürk, oğlundan gelecek umutlu bir haber için gözyaşı döktü.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)