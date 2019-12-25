Maden ocağında metan gazı patlaması: 1 işçi yaralı, 1 işçi mahsur
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Maden ocağında metan gazı patlaması: 1 işçi yaralı, 1 işçi mahsur

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 1 işçi mahsur kaldı.

25.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:13
Maden ocağında metan gazı patlaması: 1 işçi yaralı, 1 işçi mahsur

'ta bir ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 1 mahsur kaldı. Yaralı kurtulan işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana geldi.


Madende meydana gelen metan gazı patlamasından iki etkilendi. İşçilerden Bahri Yeniay (51) bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yeniay, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan henüz ismi öğrenilemeyen ve ocakta mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine güvenlik güçleri, tahlisiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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