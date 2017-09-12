Maden Ocağında Kaza: 1 Yaralı

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İnağzı Mahallesi'ndeki özel maden ocağında maden mühendisi olarak çalışan Ersan M. (27), ocak içerisinde desenderede (maden ocaklarında kömür ve işçi nakli yapmak amacıyla kullanılan eğimli yol) yürüdüğü sırada ayağı kayarak düştü.



Mesai arkadaşları tarafından yaralı halde ocaktan çıkarılan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ersan M.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.