Maden ocağında kamyon kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında kontrolden çıkan kamyonun 5 metre yüksekten düşmesi sonucu şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe kırsalındaki bir maden ocağında kontrolden çıkan Gürcan T. yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak, yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü.

Kaza sonrası yaralanan kamyon şoförü G.T., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA