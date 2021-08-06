Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu müessesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu müessesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde TTK Kozlu müessesinde 1 Nolu kuyuda meydana geldi. İddiaya göre Asım K. madenci üretim esnasında elinden yaralandı. Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Asım K. için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Asım K. isimli maden işçisine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan Asım K. durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı