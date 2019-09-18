Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Siirt'te maden ocağında meydana gelen iş kazasında, 1 işçi ağır yaralandı.

18.09.2019 16:34
Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Siirt'te maden ocağında meydana gelen iş kazasında, 1 işçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan Mevlüt Korkar'ın (50) ayakları beton mikserin altında kaldı. Yaralı, iş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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