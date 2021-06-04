Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
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Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir maden ocağında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir maden ocağında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Evrenbey Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. idaresindeki hafriyat kamyonu, damperli dorsenin kaldırıldığı esnada devrildi.

Kazada yaralanan kamyon şoförü G.Ö. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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