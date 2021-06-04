Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir maden ocağında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir maden ocağında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Evrenbey Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. idaresindeki hafriyat kamyonu, damperli dorsenin kaldırıldığı esnada devrildi.
Kazada yaralanan kamyon şoförü G.Ö. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı