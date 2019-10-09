Maden ocağında göçük - ZONGULDAK

09.10.2019 23:52

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden işçisi Erol Akçaoğlu göçük altında kaldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışmalarında yaklaşık 2 saat sonra Akçaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA