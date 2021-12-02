MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CENAZESİ ALINDI - Haberler
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MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CENAZESİ ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da maden ocağında yaşanan göçük altında kalıp yaşamını yitiren Abdullah Utku'nun (38) cenazesi, ağabeyi Davut Utku tarafından morgdan alındı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da maden ocağında yaşanan göçük altında kalıp yaşamını yitiren Abdullah Utku'nun (38) cenazesi, ağabeyi Davut Utku tarafından morgdan alındı. Evli ve 7 çocuk babası Utku'nun, Gazipaşa'da toprağa verileceği belirtildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan barit madeninde meydana geldi. İşçilerden 7 çocuk babası Abdullah Utku, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı. Abdullah Utku'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Abdullah Utku'nun cenazesi, otopsinin ardından bugün ağabeyi Davut Utku tarafından teslim alındı. Kardeşinin yaklaşık 7 ay önce madende çalışmaya başladığını belirten Davut Utku, yer altında çalışmasına karşın kardeşinin sigortasının açık alanda çalışan işçi gibi yatırıldığını iddia etti.

Utku'nun cenazesi, Gazipaşa ilçesinde toprağa verilecek.

MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CENAZESİ ALINDI

MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CENAZESİ ALINDI

MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CENAZESİ ALINDI

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