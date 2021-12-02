MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CENAZESİ ALINDI

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da maden ocağında yaşanan göçük altında kalıp yaşamını yitiren Abdullah Utku'nun (38) cenazesi, ağabeyi Davut Utku tarafından morgdan alındı. Evli ve 7 çocuk babası Utku'nun, Gazipaşa'da toprağa verileceği belirtildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan barit madeninde meydana geldi. İşçilerden 7 çocuk babası Abdullah Utku, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı. Abdullah Utku'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Abdullah Utku'nun cenazesi, otopsinin ardından bugün ağabeyi Davut Utku tarafından teslim alındı. Kardeşinin yaklaşık 7 ay önce madende çalışmaya başladığını belirten Davut Utku, yer altında çalışmasına karşın kardeşinin sigortasının açık alanda çalışan işçi gibi yatırıldığını iddia etti.

Utku'nun cenazesi, Gazipaşa ilçesinde toprağa verilecek.