Maden ocağında göçük: 1 yaralı Zonguldak'ta özel bir şirketin işlettiği maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Zonguldak'ta özel bir şirketin işlettiği maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez ilçeye bağlı İnağzı Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında yaşandı. Madende meydana gelen göçükte 47 yaşındaki Nurettin Abacı isimli işçi mahsur kaldı. Mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden kurtarılan işçi madenin çıkışına getirildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurettin Abacı isimli işçi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA