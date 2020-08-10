Maden ocağında göçük: 1 yaralı Maden ocağında göçük: 1 yaralı ZONGULDAK'ta, özel bir firmaya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Maden ocağında göçük: 1 yaralı



ZONGULDAK'ta, özel bir firmaya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Göçük, saat 02.00 sıralarında İnağzı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen göçükte, işçilerden Nurettin Abacı (47) mahsur kaldı. Diğer işçiler tarafından göçükten çıkarılan Abacı'ya, ocak önünde bekleyen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahalesi yapılan Abacı, ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abacı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zonguldak

Kaynak: DHA