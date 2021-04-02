Maden ocağında göçük: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maden ocağında göçük: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Maden ocağında göçük: 1 ölü

ZONGULDAK'ta özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Naci Şekerci (51), yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Naci Şekerci (51), yaşamını yitirdi.

İnağzı Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında sabah saatlerinde kömür üretimi sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Naci Şekerci, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından çıkarılan Şekerci, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şekerci, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şekerci'nin emekli olduktan sonra maden ocağında çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Maden ocağında göçük: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Adrian Hülya Avşar Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ersun Yanal İsmail Kartal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Maden ocağında göçük: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 11:36:56. #1.16#
title