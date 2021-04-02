Maden ocağında göçük: 1 ölü

ZONGULDAK'ta özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Naci Şekerci (51), yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Naci Şekerci (51), yaşamını yitirdi.

İnağzı Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında sabah saatlerinde kömür üretimi sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Naci Şekerci, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından çıkarılan Şekerci, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şekerci, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şekerci'nin emekli olduktan sonra maden ocağında çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN