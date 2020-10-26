Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı (1)
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Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı (1)

26.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:28
Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı (1)

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine maden ocağına sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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