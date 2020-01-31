Maden ocağına göçük; 2 işçi mahsur kaldı
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Maden ocağına göçük; 2 işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi.

31.01.2020 01:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 02:23
Maden ocağına göçük; 2 işçi mahsur kaldı

'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. Meydana gelen olayda 2 işçi mahsur kaldı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın İlçesi Bölüm mahallesinde ruhsatsız işletildiği öğrenilen ocakta henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oldu. Meydana gelen olayda Murat O., ve Sebahattin K., isimli maden işçileri ocak içinde mahsur kaldığı öğrenildi. Bölgeye hareket eden Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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