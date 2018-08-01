Maden Ocağı Önünde Heyelan: 4 Kişi Mahsur Kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyündeki maden ocağının girişinde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi maden ocağında mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli ilçesindeki Dokumacılar köyünde etkili olan aşırı yağışlar sonucu bir şirkete ait maden ocağının girişinde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi maden ocağında mahsur kaldı. Çalışmaların 3 saattir devam ettiği bölgeye ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdare ve özel şirketlere ait makineler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)