Maden Ocağı İşletme Sahiplerinden Örnek Davranış

Sivas Valisi Davut Gül, tahrip olan bazı köy yollarının altyapısının onarımını üstlenen maden ocağı işletme sahiplerine teşekkür belgesi takdim etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, işletme sahiplerini makamında kabul ederek, bir süre sohbet etti. Maden ocağı işletme sahiplerini örnek davranışlarından dolayı tebrik eden Gül, İl Özel İdaresi olarak kırsala en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Özellikle ağır tonajlı araçların geçtiği yollarda yapılan yol çalışmalarının ihtiyaca tam cevap vermediğini aktaran Vali Gül, "Yolumuz bozuluyor, bir taraftan da vatandaşlarımızın şikayetleri geliyor. Sizler de çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Maden ocağı sahiplerimiz, yollarımızın altyapısını güçlü bir şekilde yaptılar. Özel İdaremiz de asfaltını yaptı. İstiyoruz ki bu katkılar diğer madenci şirketlerimize de örnek olsun. Desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da hazır bulundu.