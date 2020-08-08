Maden mühendisliğini bırakıp, sörf tahtası üretmeye başladı ANTALYA'da babasıyla evinin bahçesinde hobi amaçlı ürettiği sörf tahtaları beğenilince işlerini büyütme kararı alan maden mühendisi Timuçin Gönenden, tamamı el yapımı 15 sörf tahtası yaptı.

ANTALYA'da babasıyla evinin bahçesinde hobi amaçlı ürettiği sörf tahtaları beğenilince işlerini büyütme kararı alan maden mühendisi Timuçin Gönenden, tamamı el yapımı 15 sörf tahtası yaptı. Yaptığı sörf tahtalarını Marmaris ve Alaçatı'daki sörf tutkunlarına satan genç girişimcinin hedefi yurt dışına açılmak.

Antalya'da uzun yıllar farklı sektörlerde çalışan, ardından hayallerinin peşinden koşarak sörf tahtası yapmaya başlayan Timuçin Gönenden, babasıyla birlikte evinin bahçesine kurduğu 30 metrekare atölyede çalışıyor. Maden mühendisi olduğunu, fakat mesleğini yapmadığını anlatan Gönenden, bir yıl içinde üretip sattığı 15 sörf tahtasının profesyoneller tarafından beğenildiğini belirtti. Sörf tahtası yapma işine girmeden önce babasıyla denize açılmak için bir tekne yapmaya karar verdiğini anlatan Gönenden, 3 yılda yaptığı teknenin de satılmasıyla birlikte farkında olmadan ticari bir işin içinde kendini bulduğunu vurguladı.

KENDİM İÇİN YAPTIĞIM TEKNE SATILDIEvinin önünde yaptığı teknenin denize indirilmesinin ardından bir arkadaşı tarafından beğenilip satın alındığını anlatan Gönünden, sözlerini şöyle sürdürdü;"Hobilerimi kovalayarak evimin bahçesinde kurduğum atölyede üretim yapıyorum. Sörf tahtası, yani kürek sörfü olarak bilinen sporu yapabilmek için bu ürünleri yapıyorum. Babamla birlikte tahtaları yapıyoruz. İlk bordu kendim için yaptım. Beğenildi, yakınlarım talep etmeye başladı. İnsanların ilgi gösterdiğini fark ettim. Bir yıldır üretiyorum. Marmaris, Alaçatı gibi yerlerden talep alıyorum, satışlarımız oluyor. Bu bordların en büyük özelliği tamamen el yapımı olması. Kendim için yaptığım bir tekneyi de 3 yıl önce beğendiler ve sattım. Ardından 3 tekne daha yaptım, üçüne de alıcı çıktı. Hobi olarak çıktığım yolda, şimdilerde sipariş üzerine çalışmaya başladım. İşler biraz daha büyüyünce ürettiğimiz bordları ihraç etmeyi hedefliyorum" dedi.BABADAN TAM DESTEK

Avukat Sunay Gönenden de oğlunu yalnız bırakmıyor. Fırsat bulduğu her anı atölyede geçiren Sunay Gönenden, "Timuçin'e yardım etmek hoşuma gidiyor. Asıl işi oğlum yapıyor. Ben ona destek olmaya çalışıyorum. Görsel kontrol benim işim. Türkiye'ye yeni gelen bir spor. Yurt dışında oldukça çok yapılıyor. Ülkemizde imal eden bildiğimiz kadarıyla yok. Kürek sörfü sporunu severleri içinde faydalı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA