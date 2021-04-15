Maden, "Liste yapmadan alışveriş yapmayın"
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Maden, "Liste yapmadan alışveriş yapmayın"

Maden, 'Liste yapmadan alışveriş yapmayın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Ramazan Ayında liste yapmadan alışveriş yapılmaması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Ramazan Ayında liste yapmadan alışveriş yapılmaması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, açıklamasında şöyle dedi:

"On bir ayın sultanı mübarek Ramazanı Şerif ayına girmiş bulunuyoruz. Rahmet ve mağfiret ayı olan bu mübarek ayda tüketicilerimize bazı uyarılarda bulunmak istiyorum.

Günler uzun ve oruç tutarken uzun süre aç kalıyoruz. İftar saati yaklaştıkça marketlerde yoğunluk artmaktadır. Hem yaşadığımız salgın süreci açısından hem de ekonomik açıdan doğru seçilmiş saatler değildir. Çünkü açken yapılan alışverişte normalde tokken aklınıza bile gelmeyecek besinleri/ürünleri de alabiliriz. Açken özellikle düşmüş olan kan şekerimiz şekerli besinlerin alımını artırmaktadır. Örneğin; tok karnına alışverişe çıkıldığında şekerpare, baklava, künefe gibi şerbetli ve oldukça ağır olan tatlılar yerine dondurma, güllaç, vb. daha hafif tatlılar tercih edilebilir. Farkında olmadan yaptığımız bu yanlış yönelme, aldığımız besinlerin çeşidinde olduğu kadar miktarında da olabilmektedir. 1 porsiyon tatlı alacakken; aç karnına alışverişe çıktığımızda 'bulunsun' mantığı ile 1kg. tatlı alabiliyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar da bunu doğrulamaktadır. Açken daha kalorili besinlere yöneliyoruz ve daha fazla sayıda almak istiyoruz. İşte bu yüzden yiyecek alışverişinizi sabah saatlerinde yapmaya özen göstermeliyiz. Alışveriş listesi kullanın. Sabah saatlerinde olsun ya da İftar öncesinde olun market alışverişi yaparken mutlaka alışveriş listesi kullanmalıyız. İhtiyaçlar evde belirlenmeli, not alınmalı ve bu not ile alışverişe gidilmelidir. Asla listenin dışına çıkılmamalı şayet alışveriş sırasında listede olmayan bir ürünün ihtiyaç olduğunu görülürse bir sonraki alışveriş listesine not alınmalıdır. İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayının ruhuna uygun şekilde alışverişlerimizde ölçülü olmamız israfın önlenmesini sağlayacaktır. Bu vesile ile halkımızın mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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